Gerard Way släpper solomaterial

Foto: Amanda Schwab/AP/TT

Som kompensation för att My Chemical Romances återföreningsturné skjutits upp på grund av coronaviruset bjuder bandets sångare Gerard Way på solomaterial, skriver Rolling Stone.

"Jag kallar det här 'Distraction or despair' (distraktion eller förtvivlan), eftersom det är känslotillstånden jag pendlar mellan. Det gör troligtvis många andra också. Med all osäkerhet som råder just nu kände jag att jag bara ville dela med mig av någonting", skriver Way på sitt Instagramkonto.

De fyra låtarna, som finns uppladdade på hans Soundcloudkonto , är mer eller mindre färdigställda och sträcker sig från 14 sekunder till tre minuter i längd.

My Chemical Romance bildades 2001 och hann släppa fyra studioalbum innan medlemmarna gick skilda vägar 2013. De återförenades i smyg 2017 och stod på scen tillsammans igen i fjol. Tidigare i år meddelade bandet att en stor återföreningsturné är planerad. Biljetterna sålde därefter slut på bara några minuter.