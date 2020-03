Givmilda stjärnor donerar miljoner

Foto: Matthias Schrader/AP/TT

Zlatan Ibrahimovic, Simone Biles och Zion Williamson är några av de stjärnor som visar solidaritet med de mest utsatta under coronapandemin.

Här är några exempel på idrottselitens donationer:

Zlatan Ibrahimovic, fotboll

Den svenske Milan-spelaren skänker en miljon kronor till insamlingen som döpts till "Kick the virus away". Andra spelare, klubbar och supporterorganisationer i Serie A donerar också pengar, framför allt till hjälp i de mest virusdrabbade områdena i norra Italien.

Paul Pogba, fotboll

Manchester United-stjärnan startar en insamling för virusdrabbade genom FN:s barnrättighetsorgan Unicef, där han själv lovade att dubbla summan om insamlingen nådde 320 000.

Simona Halep, tennis

Rumänska världstvåan skänker pengar till medicinsk utrustning till två sjukhus i Rumänien.

Simone Biles, gymnastik

Amerikanskan startar tillsammans med andra elitidrottare, som också tillhör sportagenturen Octagon, en insamling under namnet Athletes for Relief. Pengarna går till The Center for Disaster Philanthropy och supportrar som skänker pengar kan vinna sportprylar signerade av stjärnor som Stephen Curry, basket, Shaun White, snowboard, Nick Faldo, golf, Michael Phelps, simning, Jimmie Johnson, Nascar och David Ortiz, baseboll.

Zion Williamson, basket

NBA-stjärnskottet, 19, betalar en månads lön till de anställda på New Orleans hemmaarena. Och Milwaukee-stjärnan Giannis Antetokounmpo skänker 100 000 dollar, knappt en miljon kronor, till dem som jobbar på Milwaukee Bucks Fiserv Forum. Flera NBA-lag och spelare skänker också pengar till anställda på basketarenorna som nu står utan inkomst.

Sergej Bobrovskij, ishockey

NHL-målvakten i Florida skänker 100 000 dollar till de timanställda på arenan BB&T Center. De övriga i laget skänker tillsammans lika mycket och även ägarna skänker pengar. Fler spelare och NHL-lag donerar också pengar till sina respektive arenors anställda.

Sadio Mané, fotboll

Liverpool-mittfältaren donerar närmare 500 000 kronor till hemlandet Senegals hälsomyndighet.

Manuel Neuer, fotboll

Tysklands landslagsmålvakt och hela det tyska landslaget skänker tillsammans motsvarande 27 miljoner kronor. De specificerar inte vart pengarna ska gå, men vill att följarna på sociala medier ska gå in på plattformen "Wir Helfen" som koordinerar volontärer över hela Tyskland.

Cristiano Ronaldo, fotboll

Den portugisiske Juventusstjärnan förvandlar sina CR7-hotell i Funchal, Madeira, och Lissabon till sjukhus för att vårda smittade. Han lovar att betala läkarnas och övrig personals löner.

Gary Neville, fotboll

Den förre Manchester United-legendaren erbjuder sina två hotell, som han är delägare i, till sjukvårdspersonal. Han tar efter London-klubben Chelsea som erbjuder sitt hotell, i närheten av Stamford Bridge, till sjukvårdspersonal som behöver vila i stället för en lång resa hem.