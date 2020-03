Golfdilemmat: Vad händer med Ryder Cup?

Foto: Lynne Sladky/AP/TT

Flera majors har redan skjutits upp och frågan är om samma öde drabbar golfklassikern Ryder Cup i höst.

Stjärnan Tommy Fleetwood är kluven:

Coronavirusets spridning har sedan ett par veckor stoppat i stort sett hela idrottsvärlden. Inom golfen har totalt fyra majortävlingar skjutits upp hittills: ANA Inspiration och Evian Championship på damsidan och US Masters och PGA-mästerskapet på herrsidan. Snart väntas också besked om att herrarnas US Open, som är tänkt att avgöras utanför hårt coronadrabbade New York i juni, flyttas fram i kalendern.

Kvalperioden påverkas

Årets största golfevenemang, Ryder Cup mellan USA och Europa på Whistling Straits i Wisconsin, ska inte avgöras förrän den sista veckan i september. Det är nästan ett halvår dit, men i och med att alla tävlingar tills vidare är stoppade så påverkas spelarnas möjligheter att kvala in till respektive lag. Även Ryder Cup är därmed i farozonen, uppger bland annat Golf Digest.

– Vi fortsätter som att det kommer att bli av, men förstår att det kanske inte blir så, säger en källa från amerikanska PGA till tidningen.

Ryder Cup har tidigare skjutits upp en gång, när tävlingen med kort varsel flyttades från 2001 till 2002 efter terrordåden i USA den 11 september. Europas engelske stjärna Tommy Fleetwood menar att det mest rättvisa vore att skjuta upp Ryder Cup även i år.

– Från ett spelarperspektiv, med tanke på kvalificering, skulle det vara bättre om det flyttades, säger världstian till Sky Sports.

Tre majors på kort tid

Samtidigt ser Fleetwood ett tänkbart symbolvärde i om Ryder Cup kan spelas, om världen då har tagit sig igenom den pågående coronapandemin.

– Det är en svår fråga och det ligger ovanför mitt huvud att fatta beslutet.

Om alla stortävlingar – såväl majors som Ryder Cup – ska kunna avgöras i år blir det trångt i golfkalendern i höst. Redan nu gör omflyttningarna på damsidan att tre majors ska avgöras inom loppet av drygt en månad i augusti–september.

De uppskjutna majortävlingarna på herrsidan har än så länge inte fått några nya datum.