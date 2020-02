Han är den stora förhandsfavoriten

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Felix Sandman och hans "Boys with emotions" är den stora förhandsfavoriten inför Melodifestivalens första deltävling i Linköping.

Trots teknikstrul var Felix Sandman nöjd med det första Melodifestivalgenrepet under fredagskvällen. Även besökarna på Saab Arena i Linköping var positiva till den tidigare FO&O-medlemmens insats, enligt Melodifestivalklubbens publikundersökning.

Av de 641 besökarna som deltog i klubbens undersökning röstade 33,5 procent på Felix Sandmans bidrag, vilket placerar honom högst upp på listan. Även hos oddsmakarna ger en vinst för "Boys with emotions" minst pengar tillbaka i den första deltävlingen.

Under genrepet fick Felix Sandman uppträda två gånger eftersom han lottades fram till vinnare under repetitionerna.

– Det kändes lite för äkta när man repade, att "just det, tävlingen är inte nu". Men jag hoppas att jag går vidare under lördagkvällen också, säger han.

Polarna hejar

"Boys with emotions" handlar om att killar ska våga känna känslor och visa stöd för varandra. Felix Sandman kommer själv att ha ett helt gäng som hejar på honom under deltävlingen.

– Jag har elva polare och min flickvän Andrea, ett helt entourage kommer, säger han.

Genrepspublikens näst största favorit blev The Mamas. Gruppen körade förra året till John Lundviks vinnarlåt "Too late for love", men i år står de på egna ben med bidraget "Move". 31 procent av de som deltog i Melodifestivalsklubbens undersökning röstade på gospelgruppen.

"Förstår varför"

The Mamas själva var däremot mest imponerade av duon OVÖ:s insats under genrepet.

– Jag älskar dem. Och jag älskar Robin förstås, och Felix. Det är ett jämnt startfält, säger Ashley Haynes.

– Och till och med Sonja, jag fick tårar i ögonen, säger Dinah Yonas Manna.

Enligt undersökningen fick Malou Prytz och hennes "Ballerina" tredje mest röster, och Robin Bengtsson fick fjärde mest röster.

Oddsmakarnas siffror ser däremot annorlunda ut. Under fredagskvällen gav en satsning på Malou Prytz och Robin Bengtson näst minst pengar tillbaka, fjärde minst pengar tillbaka gav The Mamas.

Likt oddsmakarnas spekulationer tror Malou Prytz att Felix Sandman blir den tuffaste konkurrenten.

– Jag skulle säga Felix Sandman. Den låten är riktigt bra och numret är riktigt coolt. Han är ju favorittippad och jag förstår varför, säger hon.