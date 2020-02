Polisen genomförde flera husrannsakningar i Hässleholm, sedan man fått in uppgifter om ett misstänkt människorov.

Skåne

Enligt polisen i region Syd ska man ha fått in uppgifter om att två personer låsts in mot sin vilja någonstans i Hässleholm. Under natten meddelande man att de två personerna hittats utomhus oskadda. Det var tidigt på onsdagsmorgonen oklart vad som hänt dem.

Sverige

En pojke i 17-årsåldern som på tisdagskvällen knivhöggs på T-centralen i Stockholm har avlidit, uppger polisen.

Larmet kom till polisen strax efter 21.30 och en större insats inleddes på platsen. Fyra personer har gripits och anhållits under natten, på sannolika skäl misstänkta för mord. De är män i åldrarna 17 till 21.

Ytterligare en person som blev vittne till knivskärningen fick mindre skador.

– Kriminaltekniker har sökt och säkrat spår och vi har pratat med så många vi kan för att ta reda på varför det hände, säger Towe Hägg, presstalesperson hos polisen i region Stockholm.

Under onsdagen kommer förhör att hållas med de anhållna.

– Vi kommer också se om det finns en kamera vars bild eller filmer kan berätta vad som har hänt, säger Towe Hägg. (TT)

Översvämningsskydd kan försvinna från hemförsäkringar i utsatta områden i landet. Orsaken är att kraftiga regn och höga vattennivåer har gjort översvämningar vanligare, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Enligt Ekot för försäkringsbolagen interna diskussioner om att översvämmade hus inte alltid kan betraktas som plötslig oförutsedd skada, och att översvämningar därmed kan lyftas från hemförsäkringen.

– På vissa platser är skadorna så frekventa att kriterierna "plötslig" och "oförutsedd" kan börja ifrågasättas, säger Staffan Moberg, jurist vid försäkringsbolagens branschorganisation Svensk Försäkring, till radion. (TT)

Världen

Både antalet nya smittade av det nya coronaviruset och antalet nya dödsfall av smittade minskar i Kina.

På tisdagen avled 52 personer som insjuknat, den lägsta siffran på mer än tre veckor. Alla döda fanns i Hubeiprovinsen, den värst drabbade provinsen i Kina. Där har också 401 nya fall bekräftats, men bara fem nya fall har bekräftats i övriga Kina.

Ytterligare tre provinser i Kina sänkte sina varningsnivåer eftersom spridningsrisken bedöms som mindre. Xinjiang och Sichuan sänker sina från ett till två på den fyrgradiga skalan, medan Inre Mongoliet sänker sin från ett till tre.

I Sydkorea har däremot antalet fall ökat. Ytterligare 169 personer har bekräftats smittats.

Algeriet meddelade på tisdagskvällen att man fått sitt första fall, en italiensk man som anlände till landet den 17 februari och som nu hålls isolerad. (TT)