Ingen gripen efter misstänkta skottlossningen i Tyringe.

Ung man död efter skottlossning i Malmö.

Skåne

Ingen har under natten gripits för den misstänkta skottlossningen i Tyringe.

Den man i 25-årsåldern som sköts i Malmöstadsdelen Hyllie har avlidit av sina skador.

Skottlossningen skedde utomhus och polisen spärrade av ett område i anslutning till platsen under tisdagseftermiddagen.

– Samtidigt som vi kom till platsen inkom en person till sjukhus. Mannen har körts dit av en privatperson, säger Patric Fors, presstalesperson vid polisen i region Syd.

I samband med ett tillslag mot en lägenhet, greps en man i 20-årsåldern, skäligen misstänkt för mord.

– Vi utreder om han kan ha någon koppling till den här skjutningen, säger Patric Fors.

Enligt polisen eftersöks ytterligare gärningspersoner och flera husrannsakningar genomfördes under kvällen, skriver Sydsvenskan. (TT)

En gris ska ha blivit påkörd av ett tåg i höjd med Gualöv i Bromölla kommun sent på tisdagskvällen.

Sverige

En person fick föras till sjukhus med rökskador under natten mot onsdag, i samband med en fullt utvecklad brand i ett flerfamiljshus i Guldheden i Göteborg.

Larmet kom vid 01.33 och det var inledningsvis stor spridningsrisk. Men räddningstjänsten lyckades begränsa branden till en lägenhet.

– Räddningstjänsten hade branden under kontroll redan innan vi kom på plats, det gick fort för dem att släcka, säger Magnus Nordqvist, vakthavande befäl vid polisen i region Väst.

Polisens förundersökningsledare har rubricerat ärendet som mordbrand i nuläget.

– Vi tror inte att det har självantänt, säger Magnus Nordqvist.

Polisen har spärrat av lägenheten och kommer att genomföra en teknisk undersökning. Vid fyratiden fanns ingen misstänkt. (TT)

Folkhälsomyndigheten vill införa mötesrestriktioner i Sverige så snart som möjligt.

Det kan bland annat handla om att begränsa sammankomster till 500 personer, uppger myndighetens generaldirektör Johan Carlson till TV4 Nyheterna.

Statsminister Stefan Löfven har bjudit in riksdagens partiledare för samtal under onsdagen.

Statsministern höll på tisdagskvällen en presskonferens och talade om det tuffa läget i landet. Tidigare under dagen höjde Folkhälsomyndigheten risken för smittspridning av coronaviruset till "mycket hög". (TT)

Spotify uppmanar samtliga medarbetare att arbeta hemifrån på grund av smittspridningen av coronaviruset, enligt ett Twitterinlägg från vd:n Daniel Ek. (TT)

Världen

Demokraternas urvalsprocess går in i ett nytt skede, när industristaten Michigan ska avgöra om dess väljare vill ha den förre vicepresidenten Joe Biden, eller om senator Bernie Sanders är deras man.

Coronakrisen kom att prägla valsrörelsen, då både Biden och Sanders ställde in valmöten på grund av smittorisken.

Den närmaste tidens primärval och nomineringsmöten kan bli spiken i kistan för Vermontsenatorn Bernie Sanders. Han behöver vinna val efter motståndaren Bidens senaste framgångar.

Biden anses dock ha övertaget gentemot Sanders när sex delstater i USA går till primärval eller nomineringsmöten.

Men valrörelsen drabbades också den av coronakrisen sent på tisdagen.

Båda kandidaternas kampanjer meddelade att de ställer in planerade valmöten. Valmötena skulle ha hållits i Cleveland i delstaten Ohio.

"Vi lyssnar till varningar från delstatens företrädare, som har meddelat oro över att hålla stora evenemang inomhus under coronautbrottet", meddelade Sanders kampanj. (TT)

Festivalerna Coachella och Stagecoah i Kalifornien, som var planerade att hållas under tre helger i april, skjuts upp på grund av spridningen av coronaviruset, uppger arrangörerna.

"Även om det här beslutet kommer i en tid av universell osäkerhet, tar vi våra gästers, personalens och samhällets säkerhet på stort allvar. Vi uppmanar alla att följa hälsomyndigheternas regler och riktlinjer", skriver arrangörerna.

Festivalerna kommer i stället att hållas under helger i oktober. Bland de artister som var bokade till aprildatumen återfinns namn som Rage Against the Machine, Frank Ocean, Travis Scott, Lana Del Rey och Lil Nas X. (TT)