Foto: Johan Nilsson/TT

Brand på skola i Lund.

Minst 16 döda i dåd i Kanada.

Skåne

En brand bröt ut på en gymnasieskola i Sankt Lars-området i Lund under tidiga natten. Branden startade i ett soprum och spred sig via ventilationen in i byggnaden.

– Själva branden är under kontroll, med det är en rätt stor byggnad och det är en spridning inne i konstruktionen. Det är mindre konstruktionsbränder och vi letar efter dem för att släcka dem, säger Mattias Sköld, inre befäl vid räddningstjänsten, vid klockan 02.

Räddningstjänsten kommer att vara kvar på platsen under hela natten.

Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha skadats i samband med branden. (TT)

Sverige

Ett flerfamiljshus i stadsdelen Gideonsberg i Västerås träffades av ett antal skott under söndagskvällen, skriver VLT.

Polisen larmades vid 23.30-tiden på söndagskvällen om skottlossningen.

– Vid kontroll upptäckte vi att någon hade skjutit med ett skjutvapen in mot en port i ett lägenhetshus. Det hade blivit skador i form av skotthål, säger Matilda Isaksson, befäl vid polisens regionledningscentral, till tidningen.

Polisen har inlett en förundersökning om grovt vapenbrott och framkallande av fara för annan. Ingen misstänkt är gripen.

Ingen ska ha skadats vid händelsen. (TT)

Världen

Minst 16 personer har dödats i ett vansinnesdåd i Kanada. I tolv timmar åkte en 51-årig gärningsman förklädd till polis runt och sköt skarpt mot människor i flera samhällen i provinsen Nova Scotia i östra delen av landet.

Polisen utreder om nedstängningen av landet kan vara ett motiv.

– Det här är en av de mest vettlösa våldshandlingar i vår provins historia, säger Nova Scotias premiärminister Stephen McNeil.

Den 51-årige skytten, en tandtekniker, är död, bekräftar polisen, men hur han dog har inte offentliggjorts. (TT)

Minst 47 människor har dödats i flera samordnade attacker mot byar i tre distrikt i delstaten Katsina i nordvästra Nigeria, enligt lokal polis.

Beväpnade män, minst 300, kom på motorcyklar och gick till angrepp med automatgevär natten till lördag. En talesperson till president Muhammadu Buhari kallar förövarna för "banditer".

Hundratals personer har det senaste året dödats av kriminella gäng som rånar och genomför kidnappningar i nordvästra Nigeria. (TT)

Priset på amerikansk WTI-olja rasar 18,7 procent, till under 15 dollar per fat. Det är ännu en ny bottennotering sedan oljepriset började falla i slutet av februari och är det lägsta priset på runt 20 år.

Brentoljan har samtidigt sjunkit 1,5 procent, till 27,6 dollar per fat.

Fallet kommer trots att världens oljeländer har kommit överens om att strypa produktionen för att anpassa sig till den minskade efterfrågan i spåren av coronaviruspandemin. (TT)