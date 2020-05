Hennes jobb: Försvara Trump i medier

Foto: Evan Vucci/AP/TT

Foto: Evan Vucci/AP/TT

Hon har inte varit många veckor på sitt nya jobb och hon har ännu inte hållit någon pressbriefing. Men Kayleigh McEnany, Vita husets nya pressekreterare, har redan gjort sig känd som en stridbar försvarare av sin chef Donald Trump.

– Lämna det åt medierna att på ett oansvarigt sätt ta president Trump ur sitt sammanhang och sätta negativa rubriker, sade hon nyligen – kort efter att presidenten haft ett resonemang om att desinfektionsmedel i kroppen skulle kunna fungera mot virussjukdomen covid-19.

Spetsiga inlägg

Presidentens uttalande, som han senare backade från och kallade "en sarkasm", har fått enormt mycket uppmärksamhet och kritik. Läkare, andra experter och politiker reagerade med bestörtning och såg sig tvungna att förklara att det är dödligt för människor att dricka eller att på annat sätt få i sig desinfektions- eller blekmedel.

Det fick Donald Trump att ilskna till. Han publicerade flera vassa Twitterinlägg med utfall mot medierna som han kallar "folkets fiende". Kayleigh McEnany gick på samma linje, även hon kritiserade medier på Twitter och hyllade sin chef.

– Miljoner och åter miljoner amerikaner sätter på (tv:n) varje dag för att höra direkt från president Trump och visa uppskattning för hans ledarskap, enastående hantering av coronaviruset och förtroendeingivande framtidssyn, sade hon nyligen till reportrar i Vita huset enligt tidningen The New York Times.

Tog Trumps parti

Retoriken är inte ny för henne. Den nu 32-åriga Floridafödda juristen fick först upp ögonen för Donald Trump sommaren 2015, när hon under studierna på anrika Harvard University sommarjobbade på ett advokatkontor i New York. Hon ställde sig bakom hans kampanj och framträdde under valrörelsen ofta i CNN:s sändningar där hon tog Trumps parti.

Tidigare under studierna hade hon praktiserat hos republikanska politiker och gjort sig känd som en anhängare av president Ronald Reagan. Innan hon började läsa juridik jobbade hon som producent för den tidigare presidentaspiranten, pastorn och ex-Arkansasguvernören Mike Huckabees tv-show.

– Hon är en noggrann researcher. Hon är extraordinärt förberedd, säger Huckabee om McEnany till The New York Times.

Hans dotter Sarah Huckabee Sanders har också varit pressekreterare i Vita huset.

I augusti 2017 tog Kayleigh McEnanys politiska karriär ytterligare fart. Hon stod värd för ett avsnitt av Trumpkampanjens eget webbnyhetsprogram – som av analytiker liknats vid statskontrollerad propaganda. I sändningen från Trump Tower nämndes inte utredningen om Trumpstyrets eventuella kopplingar till Ryssland, som då toppade i andra medier. I stället låg fokus på stark ekonomisk statistik.

Till Vita huset

Kort därpå blev McEnany taleskvinna för Republikanska partiet. Hon skrev också boken "Den nya amerikanska revolutionen" och gifte sig med basebollspelaren Sean Gilmartin som spelar för Tampa Bay Rays i hennes hemstad. Paret har en dotter.

För drygt ett år sedan utnämndes den energiske McEnany till pressekreterare för Donald Trumps återvalskampanj – ett jobb hon nu lämnat för att tjänstgöra i Vita huset mitt under brinnande coronakris. Hon är betydligt mer tv-van än sin företrädare Stephanie Grisham, men liksom Grisham har McEnany ännu inte hållit någon pressbriefing. Denna uppgift, som under tidigare presidenter setts som central, har under denna mandatperiod i princip helt tagits över av Donald Trump själv.