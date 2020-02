Hilary Mantels trilogifinal hyllas av kritiker

Foto: Henrik Montgomery/ TT

"Ett mästerverk", "Förtjänar den ännu ett Booker-pris? Ja, det gör den". Kritikerna som har fått förhandsläsa Hilary Mantels sista bok i trilogin om Thomas Cromwell verkar hyfsat eniga – och de är lyriska, enligt en sammanställning av BBC.

"The mirror and the light", som följer upp "Wolf hall" (2009) och "Bring up the bodies" (2012) avslutar berättelsen om mannen som föddes som son till en smed och som tog sig upp till samhällets toppskick och blev kung Henrik VIII:s rådgivare.

Den sista boken startar med Anne Boleyns avrättning 1536 och avslutas med Cromwells egen avrättning fyra år senare.

Enligt The Standards kritiker består Mantels remarkabla bedrift i att hon har lyckats ta en av "de största skitstövlarna i den brittiska historien" och göra honom till "en levande, sympatisk, nästan beundransvärd mänsklig varelse".

"The mirror and the light" släpps i Storbritannien den 5 mars.