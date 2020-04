Historisk oljedeal kan vara spel för galleriet

Foto: Jae C. Hong/AP/TT

Opec har kommit överens med bland andra Ryssland om att strypa oljekranarna mer än någonsin tidigare. Men mycket tyder på att det rent praktiskt är omöjligt att skära ner produktionen med så mycket som utlovats.

9,7 miljoner fat om dagen kommer att försvinna från den globala marknaden om överenskommelsen blir verklighet. Det är det största avtalet om minskad oljeproduktion som hittills träffats.

– Det är otroligt mycket olja, men vi är också i en helt oöverträffad situation där en stor del av världen står still och efterfrågan störtdykt, säger Samuel Ciszuk, energianalytiker på ELS Analysis.

Oljepriset halverats sedan årsskiftet, och ELS Analysis räknar inte med någon uppgång förrän nästa år. Opec, som kontrollerar mindre än tredjedel av världens oljeproduktion, har helt enkelt inte samma kontroll över oljepriset som tidigare. Sedan 1970-talet, då kartellen kontrollerade mer än hälften av världens olja, har framför allt USA men även länder som Kanada och Brasilien utökat sin produktion.

– Opec kan i dag påverka priset, men inte kontrollera det. Speciellt inte när coronapandemin får så stora konsekvenser, säger Samuel Ciszuk.

Efterfrågan minskar

Grovt räknat var produktionen och efterfrågan på olja före coronapandemin drygt 100 miljoner fat om dagen. Exakt hur mycket efterfrågan minskat vet ingen än, men analytiker räknar med att det handlar om 25–30 procent.

– Vi har alltså runt 25 miljoner fat som går till lager varje dag. Det betyder att det inte nödvändigtvis är den med de högsta kostnader, som skifferoljebolag i USA, utan de med minst lagerkapacitet som slås ut. Det är exempelvis många länder i Centralasien och Afrika som inte kan lagra så mycket olja, säger Ciszuk.

Ett gammalt talesätt i oljevärlden lyder "If you can't sell it, drink it" (ungefär "Om det inte går att sälja det, drick det"). Oljan måste helt enkelt ta vägen någonstans.

– Just nu försöker branschen få tag på lagringsutrymme och framåt maj kommer det att ta slut. Då kommer fält börja stängas och producenter slås ut. Fält som panikstängs skadas och det kommer inte bli lätt att bara återuppta produktionen där framöver, säger Samuel Ciszuk.

"I princip omöjligt"

Det är just i maj som produktionen globalt ska minska med nästan 10 miljoner fat enligt det nya avtalet. Men Samuel Ciszuk tror inte att det kommer ske.

– 9,7 miljoner tror jag inte att de kan leva upp till. Rent praktiskt är det i princip omöjligt, säger han och utvecklar:

– Ryssland har många gamla fält där man pumpar in vatten för att hålla trycket uppe. Om man skulle sluta utvinna olja kan vattnet tränga bort oljan från källorna och riskera att för all framtid förstöra kapaciteten. Andra länder har liknande problem.

Ciszuk är också tveksam till hur långsiktigt avtalet är.

– I grunden är det en affärsmässig överenskommelse snarare än en allians mellan Ryssland och Saudiarabien. Ryssland kommer att vilja hoppa av och på som de vill. I maj ska man börja skära ner, men det är kanske inte förrän i juni som man faktiskt kan se om det sker, säger han.