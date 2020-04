Industrivärden återkallar utdelningsförslag

Foto: Janerik Henriksson/TT

Styrelsen i Industrivärden, med finansmannen Fredrik Lundberg och Handelsbanksfären som storägare, återkallar sitt förslag till utdelning inför årsstämman den 24 april.

Investmentbolaget hänvisar till den rådande osäkerheten till följd av covid-19-pandemin och flaggar för att ett nytt utdelningsbeslut kan fattas på en extra stämma i höst i stället.

Samtidigt redovisar Industrivärden ett substansvärde, det vill säga ett värde på sina tillgångar, på 94,1 miljarder kronor eller 216 kronor per aktie vid utgången av mars månad. Det är en nedgång med 43 kronor per aktie under första kvartalet.

Räknar man in återinvesterade utdelningar minskade substansvärdet för Industrivärden med 17 procent under kvartalet.

Under kvartalet ökade Industrivärden innehavet i SCA för 400 miljoner kronor och Sandvik med 300 miljoner kronor. Skuldsättningsgraden hade vid utgången av första kvartalet ökat med 2 procentenheter till 5 procent.

Industrivärden är bland annat storägare i verkstadskoncernerna Sandvik och AB Volvo samt Handelsbanken och papperstillverkaren Essity.