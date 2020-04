Ingen sänkning av lägsta pensionerna

Fakta

Grundskyddet i pensionssystemet innebär att den som har låg, eller ingen, arbetsinkomst ändå är garanterad ett visst grundskydd från 65 års ålder. Detta påverkas inte av att börsen rasar eller av att fler blir arbetslösa.

Garantipensionen, som är en del av den allmänna pensionen, kan betalas ut om inkomstpensionen är under 12 530 kronor före skatt per månad för en ensamstående. Drygt 700 000 personer har garantipension (februari 2020).

Bostadstillägget innebär den som har låg pension, i regel under 16 500 kronor per månad, kan få ett tillägg för att bekosta bostaden. Bostadstillägget är som mest 6 540 kronor per månad. Omkring 286 000 personer har bostadstillägg (februari 2020).

Äldreförsörjningsstöd innebär att den som inte har tillräckligt med pengar att leva på ska få en skälig levnadsnivå. För en ensamstående innebär det 5 857 kronor per månad då boendet är betalt. Närmare 23 000 personer har äldreförsörjningsstöd (januari 2020).

Källa: Pensionsmyndigheten