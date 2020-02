Ingen utdelning från Kinnevik

Foto: Henrik Montgomery/TT

Värdet på Stenbecksfärens maktbolag Kinneviks aktieportfölj sjönk med en procent under fjärde kvartalet till 73,3 miljarder kronor eller 265 kronor per aktie vid årsskiftet. Under helåret 2019 ökade värdet med 31 procent.

Styrelsen har beslutat att det inte blir någon ordinarie aktieutdelning för verksamhetsåret 2019. I höstas beslutade styrelsen att bolaget skulle sluta med ordinarie utdelningar och i stället betala ut extra utdelningar när det uppstår överskottskapital från verksamheten.

Kinnevik är storägare i exempelvis Tele 2 och Zalando.