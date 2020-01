Inget VAR i allsvenskan – ännu

Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau/TT

Videodomarsystemet VAR kommer inte att införas i svensk fotboll under de närmaste två åren. Klubbarna i allsvenskan och superettan har röstat för att utreda tekniken fram till hösten 2021, och att det tidigaste införandet av VAR i så fall sker säsongen 2022.

Detta står klart efter ett medlemsmöte med Svensk Elitfotboll (Sef), en intresseorganisation för de 32 klubbarna i allsvenskan och superettan.

"Vi känner att vi inte vill rusa in i något utan den här frågan är viktig att utreda noggrant innan vi tar ett beslut om och hur vi vill använda VAR", säger Mats Enquist, generalsekreterare på Sef, i ett pressmeddelande.

Han menar att supportrarna också kommer att höras i frågan genom Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU).

"De kommer under 2020 via sin klubb eller via SFSU få del av ett samlat underlag att använda som underlag för sina beslut och remissvar senast till hösten 2021", säger Enquist.

VAR debuterade på den stora scenen under fotbolls-VM 2018 och har även införts i flera av de stora fotbollsligorna runt om i världen.