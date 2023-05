Inte säkert att plastpåseskatten slopas

Sverige har nämligen åtaganden gentemot EU som kan påverka. Däribland finns ett EU-direktiv om att Sverige ska ha en maxförbrukning av 40 plastkassar per person och år till 2025. Annars finns risk för böter.

Minskat kraftigt

2017, innan skatten infördes, var förbrukningen av plastkassar 83 per person och år. Efter skatten, under 2021, var årsförbrukningen i Sverige 14 kassar per person, enligt Naturvårdsverket.