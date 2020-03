Jarvis Cocker skjuter upp debutplatta

Foto: Chris Pizzello

Jarvis Cockers nya projekt Jarv Is skjuter upp utgivningen av debutskivan på grund av coronaviruset. Pulp-sångaren skulle ha släppt plattan "Beyond the pale" den 1 maj, men flyttar nu släppet till den 4 september, skriver NME.

I samma veva skjuter bandet också upp sin turné i Storbritannien. I ett uttalande skriver Jarv Is att beslutet fattats som ett led i ett "försök att förstå den här nya verkligheten".

"Det är trist att behöva göra de här förändringarna men vi är säkra på att ni förstår varför de är nödvändiga. Vi ser fram emot att göra något slags 'virtuella framträdanden' under tiden."