Jill Johnson: "Alla vill vara i Nashville nu"

Foto: Pontus Lundahl/TT

Sex svenska artister gästar Jill Johnson på verandan i Nashville, i vad hon själv kallar den mest musikinriktade säsongen hittills i SVT-serien.

Det har åter blivit tid för ett gäng svenska artister att resa över Atlanten för ett besök i countryns epicentrum, hemma hos Jill Johnson i Nashville. Först ut i artistskaran är Miriam Bryant.

– Hon stormade in i programmet utan någon tydlig topic och serverade mig en öl, och vi hamnade i djupa samtal om kärlek. Miriam är så jordnära och omedelbar, där har jag en del att lära. Och så sjunger hon en rakt in i själen, säger Jill Johnson.

Tolkar Dolly Parton

Duon tar sig an Dolly Partons "I will always love you", som ligger som ett tema över hela avsnittet – ett känslosamt och tårfyllt sådant.

– Det blir mycket om kärlek, och det låter kanske inte så jäkla spännande. Men för mig var det en väldigt speciell resa, då jag precis hade gått igenom ett jobbigt break up när vi spelade in. Det kändes väldigt skönt att ha Jill och hela stan med musiken runt om som stöd, berättar Miriam Bryant.

Under den fjärde säsongen av "Jills veranda", vars första säsong sändes 2014, får tittarna även se Amanda Werne, Mikael Wiehe, Mauro Scocco, Shima Niavarani och Emil Svanängen ge countryn en ärlig chans på besök i Nashville.

"Det konservativa luckras upp"

Musikgenren, som ofta förknippas med amerikansk sydstatskultur, har fått ett rejält uppsving på senare år, menar Jill Johnson.

– När jag kom hit för 20 år sedan var det väldigt konservativt och bakåtblickande. Där har det ändrat sig jättemycket. Alla vill vara i Nashville nu, från LA till New York. Det konservativa luckras upp, säger hon.

TT: Tre år har gått sedan förra säsongen. Blir det mer efter den fjärde?

– Jag hoppas det. För mig är det lite som ett barn som håller på att växa upp. Men det lär dröja i så fall. Jag tycker inte att det behövs en ny säsong varje år, utan snarare när det känns relevant och givande.