JO kritiserar polisen – över timmes telefonkö

"Den bristande tillgängligheten hos Polismyndigheten riskerar att allvarligt skada allmänhetens förtroende för myndigheten och kan minska villigheten att anmäla brott", säger JO Per Lennerbrant i ett pressmeddelande.

JO inledde en utredning av tillgängligheten via 114 14 i februari sedan han fått in flera klagomål på att det är svårt att komma fram till Polismyndigheten via telefonnumret.