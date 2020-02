John Lundvik bakom Frankrikes Eurovision-låt

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Svenska John Lundvik, Thomas G:son och Peter Boström har skrivit låten som Frankrike skickar till Eurovision i Rotterdam, skriver sajten ESC United.

Bidraget är en ballad som heter "The best in me" och den sjungs av den franske artisten och skådespelaren Tom Leeb.

Låten valdes ut av Frankrikes ESC-delegation bland 100 inskickade förslag. I år bjöd delegationen för första gången in ickefranska låtskrivare.

– När den här låten kom in blev vi beroende. Något hände. Jag ville att hela världen skulle få höra den. Medan vi lyssnade tittade vi på varandra och vi visste att det var den utvalda, säger delegationschefen Alexandra Redde-Amie till sajten Charts in France.

John Lundvik vann förra årets Melodifestival med bidraget "Too late for love". Låten slutade femma i Eurovision – och i samma tävling deltog Lundvik som låtskrivare till Storbritanniens bidrag.

Thomas G:son och Peter Boström ligger bland annat bakom Loreens "Euphoria", som vann Eurovision Song Contest 2012.