Jordskalv gav skakningar och muller i Halland

Inte orsaka skador

Räddningstjänsten: Lugnt

Jordskalv i Sverige

I genomsnitt registreras ett till två jordskalv per dygn i Sverige.

Under de senaste tio åren har i genomsnitt 17 skalv per år med magnitud 2 eller större registrerats, fem skalv per år med magnitud 2,5 eller större och ett till två skalv per år med magnitud 3 eller större.

Det största skalvet de senaste tio åren inträffade den 15 september 2014 söder om Lillhärdal i sydligaste Jämtland och hade magnituden 4,1.

I fjol registrerades 15 skalv med magnitud 2 eller större. Det största mätte 3,0 och inträffade i Byviken i Vänern mellan Säffle och Åmål den 6 oktober.

De flesta skalven 2022 inträffade som vanligt runt Vänern, längs kusten i Norrland och på de postglaciala förkastningarna i norr.

Den 15 juni 1985 inträffade ett skalv utanför Halmstad med magnitud 4,6, vilket var det kraftigaste i Sverige sedan 1904.

Den 23 oktober 1904 inträffade Kosteröskalvet, eller Oslofjordskalvet med en magnitud på 5,4. Det är det största skalvet som är känt i Sverige.

Källa: Svenska nationella seismiska nätet, Uppsala universitet