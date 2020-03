Kjell Bergqvist om rollen: "GW verkar nöjd"

Fakta

Tv-serie i sex delar som sänds i TV4 och C More, med start på C More den 23 mars.

Baseras på Leif GW Perssons fiktiva kriminalkommissarie Evert Bäckström, som i den nya tv-serien spelas av Kjell Bergqvist.

Första säsongen baseras på boken "Kan man dö två gånger", och fler säsonger är redan under diskussion, enligt Kjell Bergqvist.

Rollfiguren har tidigare spelats av Claes Malmberg i Sverige och av Rainn Wilson i USA.

I övriga roller syns bland andra Agnes Lindström Bolmgren, Elvis Stegmar, Helene Sjöholm, Livia Millhagen och Linus Wahlgren.