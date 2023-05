Dom om abortpiller överklagas av USA:s regering

Två av tre domare i en federal appellationsdomstol i New Orleans röstade för att delvis häva ett förbud som förra veckan utfärdades av en konservativ domare i en distriktsdomstol i Texas.

Abortmedlet – som i USA bland annat går under beteckningen mifepristone – får nu förskrivas av läkare i fortsättningen i enlighet med det klartecken som läkemedelsmyndigheten FDA gav år 2000.

Vissa inskränkningar

New Orleans-domslutet innebär dock vissa begränsningar. Läkemedlet bara får skrivas ut för att användas under graviditetens första sju veckor, i stället för upp till tio som det har varit hittills. Det får inte heller förskrivas på distans för leverans per post.