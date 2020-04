Kravaller i nedstängda Parisförorter

Foto: Christophe Ena/AP/TT

Upplopp har i helgen brutit ut i Paris norra förorter efter anklagelser om polisbrutalitet.

Invånare satte eld på sopor och bilar och sköt fyrverkerier mot polisen, som svarade med gummiklädda kulor och tårgas i förorterna Villeneuve-la-Garenne och Aulnay-sous-Bois, uppger vittnen och polisen.

Gnistan tändes tidigt på lördagsmorgonen då en motorcykelförare skadades under en poliskontroll i Villeneuve-la-Garenne. Enligt polisen fick händelsen en grupp på omkring 50 personer att gå till angrepp med "projektiler" under sammandrabbningar som varade under närmare två timmar.

Den 30-åriga motorcykelföraren fick föras till sjukhus med ett brutet ben och opereras sedan han kraschat in i en polisbils dörr. Invånarna vid platsen anklagar polisen för att medvetet ha öppnat dörren för att skada föraren.

En utredning av händelsen har inletts och mannen kommer att lämna in en anmälan mot poliserna, uppger hans familj och en advokat för AFP.

Enligt Frankrikes strikta coronarestriktioner får landets invånare endast vistas utomhus om de har särskilda skäl.