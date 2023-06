"Kremlvänligt skräp" i radion – ber om ursäkt

Nu ber Radio New Zealand om ursäkt. Arkivbild.

Nu ber Radio New Zealand om ursäkt. Arkivbild. Foto: Marl Mitchell/AP/TT

Flera artiklar, som ursprungligen kommer från nyhetsbyrån Reuters, har av RNZ publicerats i versioner där pro-rysk propaganda lagts in. De tidigaste ändringarna man har hittat gjordes för över ett år sedan – men upptäcktes långt senare.

– Det är chockerande, vi måste gå till botten med hur det kunde hända, säger Paul Thompson, chef för Radio New Zealand, i radiobolagets program Nine to Noon.