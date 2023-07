Kriminella nätverk lurar studenter på bostad

Varje dag får polisen i region syd in flera anmälningar från personer som drabbats av olika typer av bedrägerier. Och i samband med att studenter blir antagna till universitet och högskolor ökar bedrägerier kopplade till bostadsannonser.

– Vi ser också att de som ska hyra ut en lägenhet säger att de ska göra en kreditupplysning på dig och vill att du ska identifiera dig med en QR-kod som de skickar via digitala medier. Men det kommer inte att fungera och de säger att du måste skanna och logga in flera gånger. Men det som händer är att du släpper in bedragaren på ditt bankkort, säger Lotta Mauritzson.