Kritik mot SJ efter stopp i "värsta tiderna"

Under två sommarmånader – 19 juni till 20 augusti – kommer SJ inte att trafikera sträckan Göteborg–Malmö/Köpenhamn. Bolaget uppmanar resenärer att i stället åka med Öresundstågen.

– Det är stora arbeten som ska göras i sommar i Göteborg med Västlänken och det betyder att under den perioden så är det helt tågstopp mellan Mölndal och Göteborg. Då har SJ på något konstiga grunder, tycker vi, fattat beslutet att ställa in all tågtrafik och hänvisar till Öresundståg, sade Peter Gyllander, informationschef på Hallandstrafiken, tidigare i april till Hallands Nyheter.