Kulturen flyttar ut på nätet i coronans tid

Fakta

Malmö operas "Allsång på operan" med Rickard Söderberg omvandlades i lördags till ett digitalt evenemang som sändes på deras Facebooksida och ligger kvar där och på Youtube.

Webbplatsen coronakonserter.dk kallar sig för en konstnärlig nödhjälp som erbjuder musiker vars spelningar har ställts in till följd av viruset att sända gratis via deras strömningstjänst. Publiken uppmanas att skänka ett valfritt belopp.

Guggenheim-museet i New York, British Museum i London, Van Gogh-museet i Amsterdam och Musée d’Orsay i Paris bjuder alla in till virtuella rundvandringar i sina lokaler via webben.

Flera opera- och konserthus strömmar sina föreställningar digitalt, till exempel kommer Finlands nationalopera- och balett att visa en föreställning av Tjajkovskijs "Eugen Onegin".