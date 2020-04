Lady Gaga om coronagalan: Lägg ner plånboken

Foto: Greg Allen

Foto: John Locher

Världsstjärnor som Lady Gaga, Billie Eilish och Paul McCartney samlas i det liveströmmade evenemanget One World: Together at Home.

Men till skillnad från andra välgörenhetsprogram står inte pengainsamlingen i fokus.

Världens kändiselit är återigen redo att stötta jordens invånare under en global kris.

Ett av de mest kända exempel på välgörenhetskonserter är Live Aid från 1985, där artister som Paul McCartney, Freddie Mercury, Elton John och David Bowie uppmanade tittarna att samla in pengar till Etiopien, som då var hårt drabbat av hungersnöd. I den brittiska versionen av insamlingen avslutades allting med Band Aids "Do they know it Christmas", innan besökarna kunde lämna Wembley Stadium och gå ut i julinatten. I den amerikanska versionen var gruppen USA for Africa med "We are the world" sist ut.

Men på grund av den nuvarande globala pandemin är det inte bara opassande, utan också olagligt, att fylla en arena med nära 90 000 besökare.

"Njut"

One World: Together at Home saknar livepublik och sänds i tv-kanaler och strömningstjänster runt om i världen. Galan är ett samarbete mellan Världshälsoorganisationen WHO och rörelsen Global Citizen, och i Sverige visar SVT den två timmar långa sändningen. Programmet leds av pratshowvärdarna Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel och Stephen Colbert och är sammanställt av popstjärnan Lady Gaga. Bland andra Billie Eilish, Taylor Swift, Elton John, Andrea Bocelli, Paul McCartney, Chris Martin, Eddie Vedder och Stevie Wonder medverkar.

I en presskonferens med WHO meddelade Lady Gaga att One World: Together at Home inte är en traditionell välgörenhetsgala:

– Vi vill samla in pengarna innan vi går in i sändningen. När vi börjar sända, lägg ner era plånböcker, lägg undan era kreditkort och njut av showen, sade hon då.

"Ber för sjuka"

Syftet med galan är att bland annat att hylla sjukvårdspersonal och stötta dem som drabbas.

– Jag ber för alla som är sjuka. Jag vill också skicka mina böner till alla som förlorar sina jobb, sade Lady Gaga under presskonferensen.

Före tv-sändningen visas också en sex timmar lång liveströmning med artister och kändisar som Adam Lambert, Billy Ray Cyrus, Sarah Jessica Parker och The Killers.

Den 14 april rapporterade musiktidningen Billboard att evenemanget redan hade samlat in över 35 miljoner dollar till bekämpningen av coronaviruset, vilket motsvarar nästan 350 miljoner svenska kronor.

Sändningen börjar lördag 02.00 svensk tid i SVT1 och TV4. I SVT går den även i repris dagen därpå.

Galan sänds även på Paramount Network i Sverige på söndag klockan 22.00.