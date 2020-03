Latinamerika bommar igen

Foto: Esteban Felix/AP/TT

Latinamerika har ännu inte nåtts av den lavinartade ökningen av coronaviruset.

Men nu stänger land efter land även i Syd- och Centralamerika sina gränser.

Colombia kommer under tisdagen att stänga sina gränser, och hålla dem stängda till och med den 30 maj. Det meddelade president Iván Duque under måndagen. I landet har 54 personer insjuknat i covid-19 efter att ha smittats av coronaviruset.

Landet blir därmed det senaste i Latinamerika att införa liknande åtgärder.

Under måndagen meddelade även Chile och Peru att de låser grinden och i princip slänger nyckeln.

– Vi har beslutat att stänga alla vårt lands gränser, via land, sjö och luften för utlänningar och genomresor, sade Chiles president Sebastián Piñera efter att antalet virussmittade i landet på ett dygn dubblerats till 155.

De stängda gränserna ställer till problem för ett kryssningsfartyg som är satt i karantän i södra delarna av landet. Över 200 personer befinner sig ombord fartyget Silver Explorer, där sex personer testat positivt för coronaviruset. Chiles regering har bett de länder som har medborgare i karantän att hämta hem dem.

Arbetar tillsammans

Bara timmar efter Piñeras uttalande meddelade hans kollega i Peru, Martín Vizcarra, samma sak. Båda länderna kommer dock fortsätta tillåta att varor förs in.

Vizcarra uppgav att ledarna från åtta sydamerikanska länder har deltagit i en telefonkonferens på måndagen för att analysera situationen och koordinera ländernas insatser för att begränsa virusets spridning.

– Vi har enats om att arbeta tillsammans, sade han på en presskonferens och lade till att länderna även ska samarbeta för att fördela medicinsk utrustning.

I land efter land ser åtgärderna för att hindra smittan likartad ut.

Argentina, Brasilien, Uruguay och Paraguay har sedan tidigare infört kraftiga begränsningar för resor in i landet. Paraguay har även infört utegångsförbud nattetid.

Galapagos stängt

Från Venezuela rapporteras många invånare ignorera de karantänlagar som gäller, och president Nicolás Maduro sade i ett tv-sänt tal på måndagskvällen att ytterligare restriktioner kommer att införas.

I Ecuador, där två personer har avlidit i covid-19 och ytterligare 58 personer är smittade, har stängt Galapagosöarna för alla utländska turister.

Guatemala kommer under de kommande 15 dagarna att "från luften vara avskilt från yttervärlden", sade president Alejandro Giammattei under måndagen. De guatemalaner, diplomater och övriga som bor i landet får endast resa in landvägen, och måste hålla sig isolerade.

Landvägen blir dock allt smalare, under måndagen stängde grannlandet Honduras sina gränser helt. Där har regeringen även infört kraftigt inskränkt rörelsefrihet och förbud har införts mot att lämna hemmet annat än för att söka vård eller göra nödvändiga inköp – mat eller medicin.

De reglerna gäller även Costa Rica, vars gränser från och med natten mot torsdag stängs för samtliga utländska besökare.

Flygjätte drar ner

Ett undantag från det stängda Syd- och Centralamerika är Mexiko, där president Andrés Manuel López Obrador på måndagen sade att han inte kommer att förbjuda större folksamlingar eller upphöra med att hälsa folk med kramar och kindpussar förrän landets hälsovårdsmyndigheter säger att det är dags att sluta. Eventuellt närmar sig den punkten även Mexiko, som på måndagen registrerade 29 nya smittofall. Totalt har 82 personer testat positivt för coronaviruset i Mexiko.

Alla stängda gränser har fått den regionala flygjätten Latam, som står för en stor del av alla flygresor mellan Sydamerika och USA, att ställa in 90 procent av sina internationella avgångar. American Airlines, den näst största aktören på linjerna från och till USA, ställde i helgen in en majoritet av sina avgångar till Sydamerika, bland annat samtliga med destination Brasilien.

Antalet personer som bekräftats smittade i Latinamerika är fortfarande relativt lågt med drygt 800 fall i 15 länder. Sju personer har avlidit.