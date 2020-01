Little Dragon aktuella med nytt album

Foto: Adam Ihse/TT

Det elektroniska bandet Little Dragon från Göteborg släpper ett nytt album i slutet av mars. "New me, same us" blir bandets sjätte studioalbum. Bandet, som är mer känt i USA och Storbritannien än på hemmaplan, har redan släppt singeln "Hold on" från det kommande albumet.

Little Dragon har samarbetat med artister som Gorillaz, SBTRKT, Flume och Kaytranada. De har även spelat på flera stora festivaler. Den nya skivan är dock inspelad på hemmaplan i bandets egen studio i Göteborg.

Utöver albumsläpp ska bandet ut på turné. Den 9 mars spelar Little Dragon i huvudstaden innan de fortsätter till Köpenhamn och sedan vidare ut i Europa. I april bär det av över Atlanten för ett antal spelningar i USA och Kanada.

Little Dragon bildades 1996 och består av Yukimi Nagano, Erik Bodin, Fredrik Wallin och Håkan Wirenstrand. Debutalbumet "Little dragon" släpptes 2007.