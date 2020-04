Maia Hirasawa släpper singel från nytt album

Foto: Karin Boo

Artisten Maia Hirasawa släpper den nya singeln "Bättre" från ett kommande album på svenska. I julas kom skivan "Maias jul" och i maj är det dags för det nya, ännu obetitlade, albumet. Låten handlar om att känslan av att vara på väg att ta sig ur en kris.

"40-årskrisen har nu bytts ut av coronakrisen, för mig i alla fall. Men, känslan av att det kommer komma något bra efter detta vill jag förmedla till alla därute som kämpar just nu. Sätt på den på maxvolym i köket och dansa valfri dansstil är mitt tips. Det kommer bli bättre," säger Hirasawa i ett pressmeddelande.

Maia Hirasawa slog igenom 2007 med singeln "And I found this boy", och samma år kom debutalbumet "Though, I'm just me". Hon fick en stor hit i Japan 2011 med låten "Boom", som av en slump släpptes samma dag som den stora jordbävningen och tsunamin.