Mänsklig hjärna blev blank som glas

Foto: Pier Paolo Petrone/NEJM/TT

Ett unikt arkeologiskt fynd vid vulkanen Vesuvius visar att extrem hetta kan förvandla den mänskliga hjärnan till ett glasliknande material.

Bland de tusentals människor som dog då den italienska vulkanen Vesuvius hade sitt stora utbrott år 79 e.Kr, fanns en man i 25-årsåldern som låg på mage i en träsäng. Nu har en grupp italienska forskare gjort noggrannare analyser av hans kropp. Inuti kraniet upptäckte de ett glänsande, svart material.

– Eftersom materialet bara fanns inuti skallen borde det vara förglasade rester av hans hjärna, men det behövde vi först bevisa, säger den italienske forskaren Pier Paolo Petrone till The Guardian.

Forskarnas fortsatta analyser visade att materialet innehöll rester av protein som är typiska för mänsklig hjärnvävnad, vilket bekräftade deras misstankar. Fyndet beskrivs som helt unikt.

– Hittills har ingen hittat förglasade rester av en hjärna, säger Pier Paolo Petrone.

Det är över huvud taget mycket ovanligt att hitta rester av hjärnvävnad i arkeologiska fynd, eftersom hjärnan är en förhållandevis skör struktur som snabbt bryts ned. I de fall forskare hittat äldre hjärnrester har det oftast varit i form av en tvålliknande sörja.

Mannen som forskarna nu har undersökt noggrannare upptäcktes på 1960-talet i staden Herculaneum. Sannolikt dog han omedelbart, då heta moln av gas och aska svepte in i rummet där han sov. Forskarna beskriver i tidskriften New England Journal of Medicine att mannens svedda träsäng visar att temperaturen under en period var åtminstone 520 grader Celsius. Den plötsliga hettan var tillräcklig för att förgasa fett och mjuka vävnader. Därefter sjönk temperaturen hastigt, vilket gjorde att den förgasade hjärnan i stället fick en glasliknande karaktär.