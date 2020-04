Migrationsverket pausar asylärenden

Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Coronapandemin orsakar problem för asylsökande när Migrationsverket pausar alla ärenden som kräver muntliga utredningar. Hundratals personer drabbas när möten skjuts fram.

Migrationsverket har sedan 30 mars pausat alla muntliga utredningar inom asylärenden, som ett led i att förebygga smittspridning av coronaviruset. Detta innebär att runt 300 personer får vänta längre på att genomgå en asylutredning.

­– Vi kan inte ha muntliga utredningar just nu och det påverkar framför allt de sökande i första hand, säger Andreas Hagelin vid Migrationsverkets presstjänst.

Beslutet gäller till 19 april, och under tiden ska Migrationsverket arbeta fram nya former för att genomföra samtal med asylsökande under coronapandemin. Andreas Hagelin betonar att det som pausas endast är moment som kräver personliga möten i Migrationsverkets lokaler.

– Det är inte så att vi pausar handläggningen. Ofta går det att ha telefonsamtal om det gäller enklare ärenden.

Migrationsverket har inga exakta siffror på antal drabbade, men det handlar om ett hundratal möten som får skjutas fram. Enligt Andreas Hagelin har reaktionerna varit spridda.

– Jag känner till att folk är upprörda men många har varit väldigt förstående också. Många är själva rädda för viruset.

Hittills har åtgärden inte lett till en minskning i antalet avgjorda ärenden, även om sökande får vänta längre att genomföra asylutredningen. Alla som berörs av pausen ska ha blivit kontaktade av Migrationsverket.