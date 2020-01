Minnesmärke för terrordådet till Sergels torg

Foto: Jessica Gow/TT

Nu är det klart var minnesmärket efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm hamnar. Konstverket ska placeras på Sergels torg, ett stenkast från attentatsplatsen, rapporterar Sveriges Radios Kulturnytt.

Mer exakt blir det bredvid torgets breda trappa, vid muren mot Kulturhuset.

– Sergels torg generellt är en plats där människor under flera decennier har samlats för känsloyttringar och just efter attentatet så var det en plats som samlade tusentals människor och just här samlades blommorna och de många minnesföremålen in, säger Carl Smitterberg, talesperson vid Stockholms stad.

Än så länge är ingen konstnär anlitad. Först ska Stockholms stad ta fram beskrivning för verket och någon tidsplan finns ännu inte, enligt Smitterberg.

– Vi har ingen skiss för detta, det kan behöva ta lite tid, säger han till Kulturnytt.

Fem människor dödades och ett tiotal skadades vid dådet den 7 april 2017.