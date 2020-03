Minst 20 släktingar smittade med coronaviruset

Foto: Elizabeth Robertson/AP/TT

Grace Fusco var 73 år, hade elva barn och 27 barnbarn. När hon avled av covid-19 hade hon ännu inte nåtts av budskapet att två av hennes barn dött i samma sjukdom.

Coronaviruset har slagit skoningslöst mot en hästälskande familj i New Jersey i USA.

Grace Fusco tog sitt sista andetag med hjälp av respirator i onsdags. Några timmar tidigare hade hennes son dött på ett sjukhus i Pennsylvania och ett par dagar dessförinnan avled hennes äldsta dotter i New Jersey. Ytterligare fyra barn ligger på sjukhus och för tre av dem är tillståndet kritiskt, skriver The New York Times.

– Om de inte ligger i respirator så är de i karantän, säger Paradiso Fodera, familjens advokat och Grace Fuscos kusin, till tidningen om klanen där över 20 personer nu är isolerade.

– Det är så sorgligt. De kan inte ens sörja så som man vill.

Kyrkan – och middag

Den italienskamerikanska familjen från Freehold i New Jersey, vars historia berättas i flera amerikanska medier, låter som något taget ur en film. Vid söndagarnas gudstjänst brukade Grace Fusco och ett dussintal släktingar sitta i samma bänk i kyrkan Saint Robert Bellarmine, för att därefter åka hem till henne och laga en jättelik familjemiddag.

Det var vid en sådan tillställning som de misstänks ha haft sällskap av den man som skulle komma att bli coronavirusets första dödsoffer i New Jersey, skriver magasinet The Daily Beast. Mannen i fråga tränade hästar, något som han hade gemensamt med stora delar av familjen Fusco.

Flera av Grace Fuscos barn, liksom hennes sedan tidigare avlidne make, har travhästar och är engagerade i tävlingsbanan Freehold Raceway, som är USA:s äldsta.

Förbryllande virus

Enligt Paradiso Fodera hade inget av de barn till Grace Fusco som insjuknat några allvarliga underliggande hälsoproblem. Den hårt drabbade familjen förbryllar smittskyddsmyndigheter som ska utreda hur viruset kunde sprida sig så aggressivt hos dem, skriver nyhetssajten NJ.com.

I New Jersey har över 420 fall av coronavirussmitta konstaterats.