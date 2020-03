Musiker vill se ökat stöd från Spotify

Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Inställda konserter till följd av coronaviruset drabbar Sveriges artister hårt.

Nu vill flera musiker att strömningstjänsten Spotify går in med stöd till branschen.

"Även om en del konserter måhända kan flyttas fram innebär det likväl en ekonomisk katastrof i detta nu för tusentals frilansande musiker och artister", skriver initiativtagaren Tina Ahlin i ett pressmeddelande.

Coronavirusets utbrott i Sverige har fått stora konsekvenser för landets kulturliv. Nu har artister som Jill Johnson, Robert Wells och Josefine "Little Jinder" skrivit under en namninsamling, där de vill att strömningstjänsterna ska gå in med stöd till landets musikskapare.

"Företag som Spotify och andra kapitalstarka aktörer, ni har nu ett enastående tillfälle att göra en ovärderlig insats genom en stöd-donation i samarbete med Kulturdepartementet och Konstnärsnämnden till en akutfond där musiker och artister kan söka stöd för förlorade inkomster. En sådan donation kunde inspirera andra att följa ert solidariska exempel", skriver Tina Ahlin i ett pressmeddelande.

Hon trycker på att Spotifys grundare 2019 fanns med på Forbes miljardärlista, samtidigt som musiker och artister har fått allt sämre villkor på arbetsmarknaden de senaste tio åren.

"Deras förmögenheter uppskattas till cirka 27 miljarder svenska kronor respektive 20,5 miljarder svenska kronor. Spotify-grundarna är därmed Sveriges 14:e respektive 17:e rikaste personer, enligt Forbes. Spotify, vars hela grund vilar på musiker, artister och kompositörers arbete", skriver de i pressmeddelandet.