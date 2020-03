Neil Young ger konserter hemifrån

Foto: Amy Harris/AP/TT

Keep on rocking in the hemkarantän. Neil Young tänker inte låta faktumet att hans stundande turné, likt i princip samtliga artistkollegors spelningar, blivit inställd. I stället planerar han och hustrun Daryl Hannah att filma och strömma en serie konserter hemifrån.

"Eftersom alla sitter hemma och inte många vågar sig ut ska vi försöka strömma från min eldstad. Min förtjusande hustru filmar, det blir en hemtrevlig produktion, några låtar, en stund tillsammans", skriver Young på sin hemsida Neil Young Archives.

Den första halvtimmeslånga konserten beräknas läggas upp på sidan sent på torsdagen eller tidigt på fredagen svensk tid.