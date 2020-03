Foto:

New Model Army svänger förbi Sverige på sin jubileumsturné – i år är det 40 år sedan det brittiska bandet bildades.

Den 23 oktober spelar New Model Army i Malmö, och dagen efter i Stockholm.

I fjol släppte gruppen, som har stått för låtar som "51st state", "The hunt" och "Stupid questions", albumet "Here here".