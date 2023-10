Nobelpris för covidvaccin – har räddat miljoner

"Upptäckten från de två nobelpristagarna var avgörande för att utveckla effektiva mRNA-vacciner mot covid-19 under pandemin som startade i början av 2020", skriver Nobelstiftelsen.

"Räddat miljontals liv"

För Katalin Karikó, är Nobelpriset extra betydelsefullt enligt Thomas Perlmann, eftersom hon under många år inte fick något erkännande för sina insatser. Hon tvingades under en tid lämna sitt uppdrag vid University of Pennsylvania eftersom hon inte fick några forskaranslag.