Nytt fall av corona i Skåne – 45-årig kvinna smittad

Ytterligare en person i Skåne har konstaterats smittad av coronaviruset, meddelar Region Skåne.

Det är en kvinna i 45-årsåldern som även hon har varit på en resa i norra Italien.

Foto: Johan Nilsson/TT

Den andra fallet av en smittad person i Skåne konstaterades under onsdagen. Kvinnan, som smittats under en resa i norra Italien, vårdas isolerad på infektionskliniken i Malmö och uppges må bra under omständigheterna.

Region Skåne skriver att ”kvinna har agerat enligt vårdens rekommendationer”. Hon kontaktade sjukvården via telefon och blev därefter kallad till provtagning. Hittills har 450 prover för viruset covid-19 analyserats i Skåne.

Smittskydd Skåne genomför en smittspårning för att förebygga ytterligare spridning.

Inget samband med andra Skånefallet

Fallet har ingen koppling till det tidigare fallet i Skåne, den 25-årige mannen som vårdas i Lund, uppger Region Skåne.

Under den presskonferens som Region Skåne höll under tisdagen sa man att det fanns en hög risk för ytterligare så kallade importfall.

– Vi är väl förberedda för nya fall vilket är troligt att vi får, sa Maria Josephson, verksamhetschef VO Infektionssjukdomar på SUS.

