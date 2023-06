Nytt "skitsnack" efter Johnsons avgång

Foto: Leon Neal/pool-foto via AP

Den dåvarande finansministern Rishi Sunak, numera premiärminister, till höger, och Boris Johnson, dåvarande premiärminister, under ett regeringssammanträde i juni 2022. Arkivbild. Foto: Leon Neal/pool-foto via AP

Känslor har också rörts upp kring listan på de personer som Johnson, i egenskap av tidigare premiärminister, valt att belöna med olika utmärkelser och nomineringar till parlamentets överhus, House of lords. Listan publicerades bara några timmar före Johnsons avgångsbesked och innehåller namn på flera av hans närmast allierade inom Konservativa partiet.

Festskandal

Bland dessa finns de före detta ministrarna Simon Clarke, Jacob Rees-Mogg och Priti Patel, som föräras de adliga titlarna "knight" respektive "dame". Hedersutmärkelser delas även ut till flera av Johnsons nära rådgivare under hans tid som premiärminister. Ett kontroversiellt namn är Martin Reynolds, inblandad i den så kallade "partygate"-skandalen då han i maj 2020 bjöd in till fest vid regeringshögkvarteret Downing Street samtidigt som landet löd under covid-restriktioner.