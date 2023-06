Ökad risk för badsårsfeber i värmens spår

– Generellt gäller det vektorburna infektioner som kommer via fästingar och myggor. Vektorerna trivs bättre när klimatet ändras här uppe i norr.

Fästingar frodas

Harpest

– Många känner nog inte till att vi har haft världens största utbrott per capita i Sverige på 2010-talet. Det var också ett rejält utbrott under cykelvasan i Dalarna för några år sedan, med döda harar som sannolikt spred harpest, säger Evengård.

Badsårsfeber

– Men sväljer man mycket vatten kan man få diarré och har man öppna sår kan bakterien ta sig in i kroppen. Tar infektionen sig in i kroppen hos en person som har nedsatt immunförsvar kan det ge blodförgiftning. Då är det fara å färde, då behöver man läggas in och få antibiotika.