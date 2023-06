Ökat tryck på mer tid för Stoltenberg

– Jag säger exakt samma sak som jag har sagt hela tiden: jag har inga andra planer och ingen avsikt att söka en förlängning, säger generalsekreteraren på väg in till torsdagens Natomöten i Bryssel.

Stoltenberg tillträdde 2014 och har flitigt fått beröm av såväl presidenter som ministrar under sina år i Nato. Hans mandat har redan förlängts flera gånger. Senast i fjol då han redan hade tackat ja till att bli norsk riksbankschef, men ändå valde att stanna i Bryssel för att undvika att Nato drogs in i en infekterad ledarstrid, mitt under Rysslands krig i Ukraina.