Okej att använda humvees i "Call of duty"

Foto: Marco Ugarte/AP/TT

Det är tillåtet för spel i USA att skildra riktiga militärfordon, även utan tillåtelse från företaget som äger varumärket.

Det är slutsatsen sedan humveetillverkaren AM General förlorat en rättstvist mot spelutgivaren Activision, rapporterar amerikanska medier.

Humvee, en sorts terrängbil, förekommer i spelserien "Call of duty" och AM General har hävdat att Activision försökt att förleda spelarna att tro att man har haft rätt till det. AM General vill kunna licensera ut sina fordon till spelföretag och därmed dra in extra pengar.

Activision har å sin sida hävdat rätten att skildra material som den amerikanska försvarsmakten faktiskt använder sig av.

Domaren George Daniels vid en New York-domstol väljer att gå på Activisions linje.

"Om realism är ett konstnärligt mål, då är närvaron av fordon som används av riktiga militären i ett modern krigsspel utan tvekan ett steg mot det målet", säger domaren.