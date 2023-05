Oljepriset faller – drivmedelspriser sänks

Priset på biodiesel (HVO100) sänks också med 35 öre till 26:62 kronor per liter, medan fordonsgasen sänks med 35 öre till 31:60 kronor per kilo.

Oljepriset ned med 5 procent

Det är första gången sedan mars som världsmarknadspriset på råolja sjunkit under 75 dollar per fat och prisnivån på råolja kan jämföras med årshögstanoteringarna kring 87 dollar per fat så sent som den 12 april.