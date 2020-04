One world-galan drog in 1,3 miljarder

Foto: Getty/AFP/TT

Den strömmade galan "One world: Together at home" samlade in 127,9 miljoner dollar, motsvarande cirka 1,3 miljarder kronor, skriver rörelsen Global Citizen på Twitter.

Tittarna uppmanades att inte skänka pengar. I stället har donationer från filantroper och företag bidragit till den insamlade summan.

Pengarna ska gå till sjukvårdspersonal som arbetar i kampen mot coronaviruset.

One World-galan arrangerades av Global Citizen och Världshälsoorganisationen WHO. För musiken stod världsartister som Lady Gaga, Celine Dion, Stevie Wonder, Paul McCartney och Rolling Stones.