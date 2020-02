Personuppgifter kan ha läckt från Vårdguiden

Foto: Claudio Bresciani/TT

På grund av ett utloggningsfel i 1177 Vårdguiden kan personuppgifter ha röjts, skriver Region Halland i ett pressmeddelande. Felet kommer från regionens leverantör Inera AB. Eftersom Inera är leverantör för alla Sveriges regioner har hela Sverige drabbats, enligt SVT Nyheter.

De som loggat in på 1177 på en delad dator via webbläsaren Internet Explorer mellan den 5 och 27 januari har inte loggats ut, även om personen tryckt på logga ut-knappen. Alltså har nästa person som använt datorn och gått in på 1177.se kunnat ta del av den tidigare användarens personuppgifter.

Felet ska nu vara löst sen ett par veckor tillbaka, men Region Hallands it-direktör Måns Arnrup är ändå kritisk.

– Det är oacceptabelt. Vi har ett stort ansvar att skydda våra invånares identiteter och personuppgifter, och när det har med hälsa att göra är det extra viktigt, säger han till SVT.

Exakt hur många som drabbats går inte att säga, men Inera uppskattar att det kan ha drabbat "ett fåtal invånare".