PKK-man döms i mål om terrorfinansiering

Verkställighetshinder

Inget Natosamband

Turkiet har upprepade gånger kallat Sverige en fristad för PKK och har krävt hårdare tag mot organisationen för att släppa in Sverige i Nato. Måns Wigén betonar under sin pressträff att Natoprocessen inte har haft någon påverkan på tingsrättens prövning.

Fakta: PKK

Kurdistans arbetarparti (PKK) grundades 1978 som ett marxistiskt parti.

Rörelsens mål var en kurdisk stat i sydöstra Turkiet samt angränsande delar av grannländer.

1984 tog PKK till vapen mot den turkiska staten i kampen för självständighet.

PKK är terrorstämplat av Turkiet, EU och USA.

Under 2022 utförde PKK enligt uppgift från åklagare Hans Ihrman 54 attentat där 40 personer dödades och ytterligare 150 skadades. Det gör PKK till den elfte dödligaste terroristorganisationen i världen enligt Institute for economics and peace.

Turkiet har bland annat fört fram krav på hårdare tag mot PKK för att man ska godkänna Sveriges Natomedlemskap.