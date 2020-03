Planen inför titelförsvaret: "Hård träning"

Foto: Magnus Andersson/TT

Mycket är fortfarande ovisst kring när den allsvenska säsongen kan dra igång.

För svenska mästarlaget Djurgården handlar det om att hitta det enkla i den svåra coronasituationen.

När beskedet kom att den allsvenska säsongsstarten sköts upp valde Djurgården att ge spelarna ledigt i två veckor.

Efter 14 dagar av lättare löpning och styrkövningar är tanken att det regerande mästarlaget på nytt ska samlas på Kaknäs för att återuppta förberedelserna på måndag.

Men det blir ett igångsättande som fortsätter att kantas av feta frågetecken på grund av coronapandemin.

+ När startar allsvenskan?

+ Hur tätt blir spelschemat?

+ Blir det kvalspel till Champions League?

"Träna hårt"

Detta urval av frågeställningar är något som givetvis finns med i Djurgårdens upplägg inför säsongen, och är något som bland andra fystränaren Viktor Helander gott och väl får förlika sig med.

– Det är därför man får ha flera bollar i luften och så får man se hur det blir, säger han och betonar att arbetet med att göra spelarna redo ändå måste utgå från att tävlingssäsongen kommer att dra igång.

– Det enda vi kan göra är att träna, och vi behöver träna hårt och mycket för att vara redo. Vi får förberedda kroppar på det som väntar.

– Sedan kan vi inte träna på samma sätt som om matcherna börjar om två veckor. Vi får ha en annan planering så att man inte kör slut på kropparna och mentalt inte blir helt slut. Det är väl utmaningen.

Annat upplägg

TT: Hur tar du dig an den utmaningen?

– Det finns ingen människa som klarar av att göra samma sak under en lång tid, för då får kroppen ett vanemönster och då blir det inte lika bra. Man måste hela tiden utmana båda delarna för att det ska bli bra, alltså knoppen och kroppen. Det behövs för att utvecklas. Det är det vi behöver skruva på under april och maj.

TT: Hur skiljer sig din uppgift sett till hur förutsättningarna var i fjol?

– Det är väl bara att upplägget skiljer sig, att vi får träna tuffare under våren och sedan under sommaren blir det mer att bibehålla och möjligen lägga in korta episoder med tung träning – om man får in det – för att vi inte ska tappa för mycket, säger Helander.

– Det är det som är utmaningen, att träna bra även om man spelar många matcher.

"Våga"

TT: Vad är nyckeln för att lyckas med det?

– Det är att man ska våga träna. Det viktigaste är att man fortfarande tränar hårt; kortare pass och mindre volym men ändå intensivt. Att träna halvdant, då tappar man också. Då blir det dåliga rutiner och allting.

Viktor Helander, som var en del av fjolårets guldlag, sätter etiketten "det är vad det är" på coronasituationen och har accepterat förutsättningar som gäller för den här säsongen när Djurgården ska försöka försvara den allsvenska titeln och dessutom kvala till Champions League.

– På något sätt är det lite spännande, då det ställs nya krav och att man inte kan rulla i samma gamla hjulspår. Det ska bli kul att se vilken klubb som kommer att hantera det bäst.