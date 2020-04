Positiv start på börsveckan

Foto: Richard Drew

New York-börsen inledde handelsveckan med stigande kurser i spåren av att flera delstater nu väntas lätta på restriktionerna i anslutning till coronapandemin. Bland dessa återfinns Georgia, South Carolina och Texas medan New Yorks guvernör Andrew Cuomo meddelat att det ska ske en gradvis lättnad i New York med i start maj och då inledningsvis inom bygg- och tillverkningssektorn.

Sektorsvis märktes en tydlig uppgång bland företag som gynnas allra mest av lättnader, bland annat gick kasinorelaterade bolag som MGM Resorts starkt medan klädkedjan Gap rusade nästan tio procent och detaljhandelskedjan Kohl's i sin tur steg 12,7 procent.

S&P 500 steg 1,5 procent, Dow Jones industriindex lyfte lika mycket medan Nasdaqs kompositindex i sin tur steg 1,2 procent.